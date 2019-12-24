Haberler » Ekonomi » Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi

Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın 47 yaşındaki Hindistan asıllı CEO'su Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. ABD basını Pichai'nin çıplak 2 milyon dolar maaşını performans hedefleriyle 50-60 katına kadar çıkarabileceğini yazdı.

24.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:24
Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı

'ın yeni 'su Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar çıplak maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.


Haber Videosu

: Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler