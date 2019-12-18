: Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor

18.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:34

Son günlerde Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz yıl kestiği 93 milyon lirayı haksız bulan şirket, Türkiye'nin Android lisanlarını iptal edebileceğini açıklamıştı. Bu açıklama, Google'ın, Türkiye'den çekilebileceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Teknoloji editörü Cem Sümbül, konuyla ilgili merak edilen her şeyi Haberler.com'a değerlendirdi.

TÜM ANDROİD SİSTEMLİ TELEFONLAR MI ETKİLENECEK?

Teknoloji editörü Cem Sümbül, Google'ın aldığı bu kararın piyasaya sürülecek yeni telefonları kapsayacağını belirterek, "Şu an piyasada bulunan telefonlar haricinde, tanıtımı yapılmış olan telefonlar haricinde, Türkiye'de yeni tanıtımı yapılacak telefonlarda Google'ın servisi çalışmayacak" dedi.

"GOOGLE'IN SERVİSLERİNİN DE ÇALIŞMAMASI SÖZ KONUSU"

Android'in Google için büyük önem arz ettiğini dile getiren Sümbül, Google'ın aldığı kararı uygulaması durumunda, kullanıcıları daha büyük sorunların beklediğini belirtti. Sümbül, "Bu kararla kullanıcılar sadece uygulamalardan değil; ödeme, güvenlik ve güncelleme alt yapısından da mahrum kalabilir" şeklinde kullanıcıları uyardı.

"AKILLICA TEK TARAFI YOK"

Google ile Rekabet Kurumu arasındaki krizin tatlıya bağlanacağını düşünen Sümbül, "2-3 gündür karşılıklı gelen açıklamalardan sonra orta noktada buluşulacağını düşünüyorum. Google'ın Türkiye'den çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Google'ın Türkiye'de büyük bir pazarı var. Buradan çıkmasının akıllıca tek bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

KARAR SADECE YENİ TELEFONLARI KAPSAYACAK

Elimizde bulunan Android telefonların çalışmama gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirten Sümbül, "Yeni ürünler haricinde, elimizde bulunan telefonların tamamında Google hizmetlerini kullanmaya devam edebileceksiniz. Alınan bu karar sadece yeni piyasaya sürülecek telefonları kapsayacak" dedi.

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