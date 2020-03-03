Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak
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Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak

Çin'de ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde ölüme sebep olan koronavirüs dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ı da vurdu. Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını bir günlüğüne evden çalıştırma kararı aldı.

03.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:42
Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle dünya üzerinde toplamda 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün hızla yayılması ülke ve kuruluşların aldığı önlemleri had safhaya çıkarmasına sebep oldu. Dünyanın en büyük arama motoru olan de koronavirüse karşı önlem alarak bugün 8 bin çalışanının evden çalışmasına karar kıldı.

BİR ÇALIŞANDA GRİP SEMPTOMU GÖRÜLDÜ

Irish Independent'tan Adrian Weckler'ın paylaştığı bilgilere göre dün Google'ın Dublin ofisindeki çalışanlardan biri, grip benzeri semptomlar gösteren bir hastalık ile birlikte ofise geldi. Bu durumun ardından acil durum ilan eden Google, Dublin ofisinde çalışan 8 bin çalışanının bugün, yani Salı günü bir günlüğüne evden çalışmalarına karar verdi.

8 BİN ÇALIŞAN 1 GÜN EVDEN ÇALIŞACAK

Söz konusu Google çalışanının koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Paylaşılan bilgilere göre, Google'ın Avrupa'daki ana ofisi olan Dublin ofisinde bulunan 8 bin çalışan şu an için sadece 1 gün evden çalışılacak.


Haber Videosu

: Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak
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