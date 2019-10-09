Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum

09.10.2019 09:21

Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan ve taraftarın çok sevdiği Gomis, kariyeri, Falcao transferi ve İstanbul hakkında konuştu. Deneyimli isim, kariyeri sona erdikten sonra bir süre İstanbul'da yaşamak istediğini dile getirdi.

Galatasaray ile 2 sezon önce gol krallığı yaşayan Gomis, RMC'ye röportaj verdi. Gomis, "Türkiye'de 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım G.Saray olduğu için ülkenin en büyük takımı. Seri ve Nzonzi muazzam oyuncular. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim" dedi. Fransız forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: "Falcao, Galatasaray'da biraz gergin başladı. Onunla transfer öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için iyi olacaktır.

"KARİYERİM SONA ERİNCE İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. İstanbul'u çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum. İnsanlar gerçekten çok sıcak ve çok saygılı. Orada birçok dost edindim. Onları çok özlüyorum. Futbol kariyerimin sonunda onlarla uzunca bir süre geçirmek istiyorum."