Bafetimbi Gomis maçta olmayacak mı, Gomis maçta yok mu? merak edilen konular arasında geliyor. İşte kısaca cevabı. Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?

GOMİS MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Bafetimbi Gomis bugünkü Barca-GS maçında yedeklerde yer alıyor. Gomis maçta ilk 11 yer almadığı için şuanda sahada yok. Galatasaray forvet olarak Mostafa Mohammed ile başlıyor.

Bundan dolayı Gomis ilk 11'de olmadığı için maçta yok.

BARCA - GS İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

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