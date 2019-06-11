Goldman Sachs: Fed bu yıl faiz indirmeyecek
Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasından bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemediğini söyledi.
Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faizleri değişiklik yapmamasının bir indirime gitmesinden daha olası göründüğünü vurguladı.
"CARİ SEVİYEDE TUTMAYA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"
Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC'nin "uygun şekilde hareket etme" taahhütüne bir faiz indirimi sinyali anlamına gelmediği sözlerine atıfta bulunan Hatzius, "Federal Açık Piyasa Komitesinin yılın geri kalanında federal fon faiz oranının cari seviyede tutmaya devam etmesini beklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.
ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşından küçük çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlere kimyasal hadım cezası uygulanacak
Sokak ortasında darp edilen taksici yaşadıklarını anlattı: Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi