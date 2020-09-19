Gol sonrası çileden çıkan eski Beşiktaşlı Bilic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı
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Gol sonrası çileden çıkan eski Beşiktaşlı Bilic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-West Bromwich Albion maçında hakem kararları sonrası çileden çıkan West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic, kırmızı kart gördü.

19.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:30

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Everton, eski Beşiktaşlı Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Everton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Takımının yediği ikinci gole ve oyuncusunun gördüğü kırmızı karta sinirlenen West Bromwich Albion teknik direktörü Slaven Bilic, ilk yarının son düdüğüyle birlikte soluğu hakemin yanında aldı.

İLK YARININ SONUNDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Verilen kararlar sonrası adeta çileden çıkan Bilic, hararetli bir şekilde hakemle tartışmaya başladı. Hakemin üzerine yürüyen Hırvat çalıştırıcı, itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Everton, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı ve ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Gol sonrası çileden çıkan eski Beşiktaşlı Bilic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı
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