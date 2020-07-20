Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: Avrupa'dan teklif gelirse değerlendiririz Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci için yurt içinden herhangi bir teklif gelmediğini, Avrupa'dan teklif olduğunda değerlendireceklerini dile getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programına konuk oldu. Gümüşdağ, transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin transferi için açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok. İlgilenen takımlarla ilgili isim vermem doğru olmaz. Yurt içinden bir teklif yok. Zaten yurt dışı olmazsa Başakşehir'de mutlu" dedi.

İRFAN CAN AVRUPA'YI İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcu, Yukatel Denizlispor maçının ardından kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtmişti.