Göksel Gümüşdağ'dan Emre Açıklaması: Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı.
Bu sezon Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı sürekliFenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ve teknik direktörleri Abdullah Avcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu için "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var." ifadesini kullandı.
Gümüşdağ, Abdullah Avcı konusunda ise, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılma isteği varsa cuma günü maçtan sonra görüşürüz..." dedi.
YORUMLAR (41)
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bari anelkayıda alsalarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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volkan ın yerini dolduracak bi çirkef lazım 7enev e. ondan mütevellit volkan ın yeri doldurulmalı. kudurup kudurup kırmızı görür, milletin de işine gelir. paranız varsa alın, yoksa, önümüz bayram cami önlerinde mesai yapıp alırsınız zaten.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ali koc dedik levondoskiliyi hayal edik vizyon diye emre cikti kart horoz bit pazarinda daha ucuz satiliyr oraya gidin alexside getirin hata guziza geri gelsin meshur ali koc vizyonu ali koc diye yazilir bos balon diye okunurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ali koc vizyonu sasirmadimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyi olur iyi oynar geri dönüşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır