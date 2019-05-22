Göksel Gümüşdağ'dan Emre Açıklaması: Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor

Bu sezon Galatasaray'a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı sürekliFenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ve teknik direktörleri Abdullah Avcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu için "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var." ifadesini kullandı.

Gümüşdağ, Abdullah Avcı konusunda ise, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılma isteği varsa cuma günü maçtan sonra görüşürüz..." dedi.