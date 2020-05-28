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Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken ve Falcao'nun sakat olduğu dönemde gol bulmakta zorlanan sarı-kırmızılıların tecrübeli golcü için nabız yoklayacağı öğrenildi.

Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
28.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:50

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı.

Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

3 GOLÜ, 10 ASİSTİ VAR

Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.

Kaynak: DHA

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