Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, 36 yaşına gelen Gökhan Gönül'le yola devam etmeyi düşünmüyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gökhan'la bir görüşme yaptı ama tecrübeli futbolcunun önceliği Sarı-Lacivertliler'de kalmak. Gökhan, Fenerbahçe'de devam edebilmek için gereken fedakarlığı yapabileceğini iletti.

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan yuvaya dönen Gökhan, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. 4 yıl sonra parladığı takıma tekrar kazandırılan tecrübeli futbolcu, bu sezon sakatlıklarla çok fazla boğuştu. Fenerbahçe Gökhan'a istikrarı dolayısıyla pek fazla güvenemiyor. Bu sebeple yola devam etme düşüncesi pek yok. Ancak Gökhan'ın istekli oluşu her şeyi değiştirebilir.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır

"FEDAKARLIK YAPARIM"

Gökhan'ın, "Gereken fedakarlığı yaparım. Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum" diye haber yolladığı belirtildi. Adana Demir'in de cazip teklifine rağmen Gökhan Fenerbahçe'den kopmak istemiyor. Öte yandan Giresunspor'un da bir ilgisi var. Fenerbahçe yönetimi Gökhan'a yeni hoca geldikten sonra karar verileceğini iletti.

Fenerbahçe'de hoca adayları 3'e düştü! 1 hafta içinde son karar verilecek
Fenerbahçe'de hoca adayları 3'e düştü! 1 hafta içinde son karar verilecek
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Ezgi Mola Tan Taşçı Sarp Akkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 14:05:43. #1.14#

title