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Gökhan Gönül, Başakşehir'e karşı yok

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

08.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:16

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanına gidecek olan , bu maça 'den yoksun olarak çıkacak. maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Kaynak: İHA

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: Gökhan Gönül, Başakşehir'e karşı yok
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HABER YORUMLARI (2)

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    Bir maç bir takıma nasıl verilir hüseyin göçek gösterdi penaltı olmayan pozizyonda penaltıyı verdi yine diyorum hamsiler bu ülkenin en büyük futbol mafyasıdır spora siyaset karışırsa ve bir bakan açıkca destek olursa olacağı budur bir iki sözde gençler birşiği teknik direktörüne söylemek istiyorum sen bu işi bırak ruhlar aleminin gece bekcisi gibi saha kenarında oturmayla teknik direktörlük olmaz sen git başka bir iş yap mesela başkentte köçek çoktur köçek olabilirsin sanada yakışır iyi sallarsı
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