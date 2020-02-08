Gökhan Gönül, Başakşehir'e karşı yok
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maça Gökhan Gönül'den yoksun olarak çıkacak. Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
Haber Videosu: Gökhan Gönül, Başakşehir'e karşı yok
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Bir maç bir takıma nasıl verilir hüseyin göçek gösterdi penaltı olmayan pozizyonda penaltıyı verdi yine diyorum hamsiler bu ülkenin en büyük futbol mafyasıdır spora siyaset karışırsa ve bir bakan açıkca destek olursa olacağı budur bir iki sözde gençler birşiği teknik direktörüne söylemek istiyorum sen bu işi bırak ruhlar aleminin gece bekcisi gibi saha kenarında oturmayla teknik direktörlük olmaz sen git başka bir iş yap mesela başkentte köçek çoktur köçek olabilirsin sanada yakışır iyi sallarsıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sergen hocayı çok büyüttüler haftaya başakşehir en az 2 farklı yenecek beşiktaşıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır