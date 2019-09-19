Gökçek'in, "En büyük hayalim" dediği Ankapark'a haciz geldi

19.09.2019 10:17

Melih Gökçek'in "en büyük hayalim" dediği projelerden biri olan ve Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan, 2 milyar TL maliyete sahip Ankapark'a haciz geldi.

Birgün'ün haberine göre, Gökçek'in görevden ayrılmasından sonra önce atıl durumda kalan ancak daha sonra işletme hakkı altıncı ihalede GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verilen Ankapark'ta haciz işlemi yürütüldüğü öğrenildi.

ESNAFA VERİLEN ONLARCA ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Şirket tarafından Ankapark'a ürün ve mal servisi yapan esnafa verilen onlarca çekin karşılıksız çıkması sonrasında esnaf haciz yoluna gitti. Avrupa'nın en büyük tematik parkı olma iddiasına sahip Ankapark'ta başta bilgisayarlar olmak üzere, taşınabilecek malların büyük çoğunluğu haciz yoluyla alınmaya başlandı.

HACİZDEN BAŞKA YOL KALMADI

Ankara esnafına yaklaşık 5 milyon TL borcu olduğu bildirilen şirketin bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğu, tematik parkın işletmesinden de zarar ettiği için hacizden başka bir yol kalmadığı dile getirildi.