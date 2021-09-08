Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ilk gününde Lokomotiv Kuban, Zalgiris'i 76-69 yendi.

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ilk gününde Lokomotiv Kuban, Zalgiris'i 76-69 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Rusya ekiplerinden Lokomotiv Kuban karşılaştı.

Mücadeleyi, Lokomotiv Kuban 76-69 kazandı.

Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla devam edecek.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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