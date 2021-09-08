Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ilk gününde Lokomotiv Kuban, Zalgiris'i 76-69 yendi.
Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin ilk gününde Lokomotiv Kuban, Zalgiris'i 76-69 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Rusya ekiplerinden Lokomotiv Kuban karşılaştı.
Mücadeleyi, Lokomotiv Kuban 76-69 kazandı.
Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla devam edecek.
Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden