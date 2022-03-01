Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi - Haberler

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Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

AA, Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemeyen Zeki Yavru'nun, yapılan kontrollerinde ayak baş parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Zeki Yavru, Göztepe, Spor, Haberler

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