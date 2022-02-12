Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı: Onların istediği gibi oynadık

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Keleş, üzgün olduklarını belirtti.

Hakan Keleş'in açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN İYİ OYNAYAN OYUNCUSU FAZLAYDI"

"Maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Umut'un sakatlığı düzenimizi bozdu. Sonrasında da pozisyonlarımız var. Bu pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi. Çıkarken kaybettiğimiz bir top var. Rakibin en etkili olduğu alan ama bunun zaafını yaşadık. Beraberliği yakaladılar. Ondan sonra Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncusu fazlaydı. Takım oyunundan uzaktık. Kaybettik. Üzgünüz. Seyircimize bir galibiyet hediye etmek isterdik. Kötü bir fikstürden geçiyoruz. Önümüzde Kayseri maçı var, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız.

"İLK 20 DAKİKA İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇIRDIK"

Biraz istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin de bugün iyi oynaması bizi zorladı. İlk 20 dakika hele inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Oyunun şekli değişebilirdi. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü."

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