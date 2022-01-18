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Giresunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Giresunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Çalışmanın ardından kara yolu ile Trabzon'a hareket eden takım burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Pelupessy ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Hakan Keleş, Trabzonspor, Giresunspor, Spor, Haber

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