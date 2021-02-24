Giresunspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi ve üst üste 12. galibiyetini aldı

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TFF 1. Lig'de Adanaspor'a konuk olan Giresunspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Hakan Keleş'in öğrencileri ligde üst üste 12. galibiyetini aldı ve Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Emrah Bayraktar'ın çalıştırdığı Adanaspor ile Hakan Keleş'in takımı lider Giresunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede konuk takım Giresunspor 4-0'lık skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Hüsamettin Tut, 34'te Michal Nalepa,52'de Ibrahima Balde ile 90'da Sergen Piçinciol kaydetti.

Öte yandan maçın 23. dakikasında aniden fenalaşıp yere düşen Adanaspor'un Bosna Hersekli file bekçisi Goran Karacic, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALDILAR

Alınan bu sonucun ardından Adanaspor 26 puanda kalırken, Giresunspor 53 puana yükseldi ve üst üste 12. galibiyetini elde etti. Giresunspor 16 maçlık da yenilmezlik serisine ulaştı

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Giresunspor sahasında Altay'ı konuk edecek.