Giresunspor'da Ümit Özat Dönemi Sona Erdi

kadro yapısı sağlam mali durumu iyi olan takımlarda başarı sağlamış hocaların her takımda başarılı olacağı zannedilip gözu kapalı anlaşma yapılan teknik diröktörler malesef hüsrana uğratıbiliyor
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Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Ümit Özat ise "Giresunspor'dan hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım." diye konuştu. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Özat, "Ya bu düzeni değiştireceğim, ya da gideceğim" demişti.