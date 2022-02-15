Giresunspor'da Sankhare ile yollar ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor'da Sankhare ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı, Hakan Kabahasanoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor'da Sankhare ile yollar ayrıldı

GZT Giresunspor, Fransız oyuncu Younousse Sankhare ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

GZT Giresunspor, Fransız oyuncu Younousse Sankhare ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Giresunspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title