Giresunspor'da Sankhare ile yollar ayrıldı

GZT Giresunspor, Fransız oyuncu Younousse Sankhare ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.