Giresunspor'da Sankhare ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı, Hakan Kabahasanoğlu - Spor
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GZT Giresunspor, Fransız oyuncu Younousse Sankhare ile yollarının ayrıldığı açıkladı.
GZT Giresunspor, Fransız oyuncu Younousse Sankhare ile yollarının ayrıldığı açıkladı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor