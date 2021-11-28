Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Hafta için Ajax mağlubiyetiyle Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta aldığı 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 10. sıraya geriledi. Tarihi hezimet, Kara Kartal'a ilkleri yaşattı.

VODAFONE PARK'TA EN FARKLI MAĞLUBİYET

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste toplam 6 resmi maçta mağlup olan Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez böylesi bir dibe vuruş yaşadı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonundan itibaren kullanıma açılan Vodafone Park'ta en farklı mağlubiyetini yaşadı.

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