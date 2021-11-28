Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi - Haberler Spor
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Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi

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Giresun hezimeti ilkleri yaşattı! Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla puan cetvelinde 10. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, 118 yıllık kulüp tarihinde bir ilki yaşayarak ilk kez üst üste 6 resmi maç kaybetti.

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Hafta için Ajax mağlubiyetiyle Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta aldığı 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 10. sıraya geriledi. Tarihi hezimet, Kara Kartal'a ilkleri yaşattı.

VODAFONE PARK'TA EN FARKLI MAĞLUBİYET

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste toplam 6 resmi maçta mağlup olan Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez böylesi bir dibe vuruş yaşadı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonundan itibaren kullanıma açılan Vodafone Park'ta en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı

 Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki

Beşiktaşlı taraftarlardan oyunculara tepki

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