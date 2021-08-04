Giresun'da yılın ilk 6 ayında 1318 kişi işe yerleştirildi
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Giresun'da yılın ilk 6 ayında 1318 kişi işe yerleştirildi

Giresun'da yılın ilk 6 ayında 1318 kişi işe yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun İli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun İli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yılın ilk 6 ayında 1318 kişinin işe yerleştirildiği ve toplamda 70 milyon liraya yakın destek verildiği bildirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında toplandı. Tanrıseven, Sosyal Destek Programı kapsamında çalışanlara ve vatandaşlara yönelik destek sağlandığını, salgının etkisini azaltmak için bu süreçte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödendiğini belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken yılın ilk 6 ayında kamuda 20 kişi ve özel sektörde 1298 kişi olmak üzere toplam 1318 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. Bu dönemde 517 kurs ve program düzenlendiğini belirten Sarı, programlara 1031 kadın ve 751 erkek olmak üzere toplam 1782 işsiz vatandaşın katıldığını kaydetti.

Ayrıca Ocak-Haziran döneminde 1451 kişiye işsizlik ödeneği bağlanarak bu kişilere toplam 6 milyon 538 bin TL ödeme yapıldı. 2 bin 397 iş yerinde çalışan toplam 5 bin 92 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında da bu kişilere 27 milyon 215 bin TL ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 8 bin 819 işçiye de toplam 36 milyon TL nakdi ücret desteği yapıldı. Toplamda ise 15 bin 362 kişiye 69 milyon 753 bin lira destek ödemesi yapıldı. - GİRESUN

Giresun'da yılın ilk 6 ayında 1318 kişi işe yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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