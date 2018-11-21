Giresun'da Solucan Gübresi Üretimi Artıyor

Giresun'da solucan gübresi üretiminin yaygınlaştığı bildirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) bölgesinde solucan gübresi üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında müdürlük ile kurum arasında iş birliğinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 8 çiftçiye yaptıkları gübre üretim tesislerine satın almış oldukları 100 bin adet solucan, 3 ton solucan yemi ve 1 adet solucan besleme ünitesi için 240 bin lira tutarında destekleme hakedişi düzenlendiği belirtilerek,"Solucan gübresi; Kırmızı Kaliforniya Solucanı olarak bilinen özel toprak solucanı türlerinin büyükbaş hayvanların dışkıları ve organik bitkisel materyallerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri temeline dayanarak ürettikleri toprak düzenleyici ve değerli bir bitki besleme materyalidir. Solucan gübresi üretimine olan ilgi ve talep son yıllarda giderek artmaktadır." denildi.

DOKAP tarafından finanse edilen proje kapsamında ikinci yıldan itibaren her bir üreticinin ortalama 30'ar ton olmak üzere toplamda 240 ton solucan gübresi üretimi gerçekleştirmesi hedeflendiği aktarılarak, şunlar ifade edildi:

"Projenin hayata geçirilmesi ile kırsalda faaliyet gösteren çiftçi ailelerimizin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmaları amaçlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği 3 yıl süreyle müdürlüğümüzce takip edilecektir.

2017 yılında da aynı projeden istifade eden 8 üreticimizle birlikte toplamda 16 üreticimize kurmuş oldukları solucan gübresi üretim tesisleri için il müdürlüğümüzce 479 bin 720 lira nakdi destek sağlanmıştır."