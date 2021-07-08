Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
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Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü

Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun Belediyesi'nin geçtiğimiz Kasım ayında toprakla buluşturduğu halk arasında şeker otu olarak bilinen 'Stevia' bitkisinin hasadı yüz güldürdü.

Giresun Belediyesi'nin geçtiğimiz Kasım ayında toprakla buluşturduğu halk arasında şeker otu olarak bilinen 'Stevia' bitkisinin hasadı yüz güldürdü.

2020 yılının Kasım ayında Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında "Sınırlı Sorumlu Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyeleri tarafından ekimi yapılan Stevia bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel'in de katıldığı hasat etkinliğinde şekerden 30 kat daha tatlı ve doğal olan stevia bitkisinden elde edilecek ürünlerin kooperatifin kendi ürünleri ve imalatlarında kullanılacağı bildirildi. ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılan Stevia bitkisinin kalorisinin oldukça düşük olması ise talebi arttırıyor. Diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkları bulunanlar için bire bir olan Stevia bitkisi yakın zamana kadar yurt dışından ithal ediliyordu. Stevia bitkisinin Türkiye'de üretiminin yaygınlaşmasının hem sağlık hem de ekonomi açısından önemli ölçüde kazanç sağlayacağı belirtildi. - GİRESUN

Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü
Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Giresun'da şeker otu olarak bilinen 'Stevia' hasadı yüz güldürdü - Haberler Ekonomi
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