Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Getafe - TS maçı izle!

19.09.2019 09:19

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor, C grubunda bu akşam Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptaki ilk maçı için İspanya'ya giden Trabzonspor'da Fernandes'in durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Getafe - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel ilk onbirler, maçı yayınlayan kanallar ve detaylar...

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe - Trabzonspor maçı, Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanacakve karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR

ESPN+, ESPN Play Sur, Optus Sport, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN, TeleClub Sport Live, Cosmote Sport 6 HD, TUDNxtra, B/R Live, Eurosport Player Sweden, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+, Mitele Plus

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Getafe'de sakatlığı bulunan Amath Ndiaye, Filip Manojlovic, Vitorino Antunes karşılaşmada yer alamayacak. Djene ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Getafe: David Soria, Damian Suarez, Raul Garcia, Cabrera, Allan Nyom, Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Molina, Mata

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth