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Gerson'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları

Gerson Santos da Silva'nın Flamengo'daki unutulmaz anlarını sizler için derledik. Brezilyalı, 2019 yılının ortasında Fiorentina'dan gelerek, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı.

15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14

Gerson Santos da Silva'nın Flamengo'daki unutulmaz anlarını sizler için derledik. Brezilyalı, 2019 yılının ortasında Fiorentina'dan gelerek, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı.

Gerson'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları
Kaynak: Dugout

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