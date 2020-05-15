Gerson'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları Gerson Santos da Silva'nın Flamengo'daki unutulmaz anlarını sizler için derledik. Brezilyalı, 2019 yılının ortasında Fiorentina'dan gelerek, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı.

Gerson Santos da Silva'nın Flamengo'daki unutulmaz anlarını sizler için derledik. Brezilyalı, 2019 yılının ortasında Fiorentina'dan gelerek, Brezilya ve Güney Amerika'daki tüm büyük unvanları kazandı. Kaynak: Dugout