Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu
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Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

14.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:32
Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

İtalyan ekibi Genoa'nın kalesini koruyan Federico Marchetti'nin yeni aldığı 4 milyon TL'lik lüks aracını temizlik görevlisi bariyerlere çarparak pert etti.

İtalya Serie A'nın tecrübeli kalecilerinden Federico Marchetti'nin yeni aldığı lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Antrenmandan önce yeni aldığı lüks arabasını yıkamaya veren Marchetti'yi aracını almaya geldiğinde kötü bir sürpriz bekliyordu. İtalyan futbolcunun arabasını emanet ettiği temizlik şirketi çalışanı lüks araçla bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araba perte çıktı.

Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu

4 MİLYON TL DEĞERİNDE

37 yaşındaki tecrübeli kalecinin yeni aldığı lüks otomobili 400 bin euro yaklaşık 4 milyon TL değerinde.

Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu
Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu
Federico Marchetti
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