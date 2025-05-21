Eber Gölü'nde Kamış Hasadı Başladı, Rekolte Yüzde 70 Azaldı

Eber Gölü'nde Kamış Hasadı Başladı, Rekolte Yüzde 70 Azaldı
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Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde kamış hasadı süreci başlamışken, bu yıl rekoltenin yüzde 70 oranında düştüğü belirtildi. Kuruma tehlikesi ve göldeki yangınlar, azalan hasadın ana sebepleri arasında yer alıyor.

Eber Gölü'nde kamış hasadı başladı

Yurt dışına ihraç edilen kamışta bu yıl rekolte yüzde 70 azaldı

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nde hasadı başlayan ve İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilen kamışta bu yıl rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre neredeyse yüzde 70 azalırken, bunun en büyük nedeninin ise gölde kuruma tehlikesinin baş göstermesi ve göl çevresinde çıkan yangınlar olduğu belirtildi.

Ege Bölgesinin en önemli göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde gerçekleştirilen kamış hasadı dönemi başladı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında toplanan kamışlar yurt içi piyasa ile birlikte İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasat ile birlikte gölden toplanan kamışlar Derekarabağ köyü yakınlarında kurulan tesiste işlenerek İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Gölden toplanan kamışlar firmaların tesislerinde aynı boyda olacak şekilde balya yapılıp ardından patpat diye adlandırılan tarım araçlarına yüklenip tırlara nakledilmek üzere transfer merkezlerine yollanıyor. Bölgedeki tesislerde bir çok kadın ve erkek yaklaşık 5 ay önce bu tesislerde çalışarak ekmeklerini kazanıyor.

"Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400'e kadar düştü"

Derekarabağ köyünde kurulu tesislerden birinin sahibi olan Hüseyin Kılıç, toplanan kamışların Bolvadin'den yurt içi ve yurt dışını gönderilmesi sürecini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kılıç, "Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından dolayı. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400'e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürünü ilgi büyük inşallah bu ilgi yurt içi piyasadan da olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Genel
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