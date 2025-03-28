Araç Fiyatlarını Haksız Yere Şişirenlere Ceza: Tüketici Mahkemesi'nden Emsal Karar

Araç fiyatlarını şişirenlere kötü haber

Tüketici Mahkemesi sıfır araç alırken fazla para alınan tüketiciyi haklı gördü, paranın iadesine karar verdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders oldu"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araç alırken kendinden fazla para alınan tüketicinin açtığı davayı kazanarak parasını iade aldığını söyledi. Kararın emsal olduğunu kaydeden Şahin, "Araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders oldu" dedi.

Kayseri'de bir bayiden sıfır araç satın almak isteyen vatandaşa araçların üretim kıtlığı bahane edilerek bazı işlemlerin yapılması şartıyla araç satın alınabileceği söylendi. Araca ek olarak farklı işlemler yapan bayi, tüketiciden 35 bin TL fazla para aldı. Verdiği parayı geri alabilmek için dava açan tüketicinin yüzünü mahkeme güldürdü. Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin haklı olduğunu, bayinin tüketiciden fazla para aldığına hükmederek 35 bin TL'nin iadesine karar verdi.

"Emsal bir karar"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Pandemiden sonra fiyatlarda anormal bir yükselme olmuştu. Hiçbir sıfır araba liste fiyatından değil, üzerinden satılıyordu. Hatta bir ara "ikinci el araçlar sıfırı geçti" diye konuşuluyordu. Aslında o zaman sıfırın liste fiyatını geçmişti. Çünkü sıfır araçlar hiç liste fiyatında satılmadı, hep yukarıdan satıldı. Bunu da yaparken liste fiyatını hesaba yatırtma, farkı da elden almalar oldu. Bazı yöntemler uygulayanlarda oldu. Bunu içerisinde de bir takım işlemler yaparak fiyat almalar. Seramik kaplama, cam filmi kaplama, ses izolasyonu gibi. Normalde piyasada 10 bin TL'ye yapılan işlemler için 50 bin TL gibi paralar alındı. Çünkü arabalarda talep fazlalığı vardı ve yok satıyorlardı. Bunun içinde fiyatlar şişiriliyordu. Bununla ilgili ilk defa bir karar çıktı. Bu karar hakem heyetinden değil, tüketici mahkemesinden çıktı. Tüketici mahkemesi "normalde olması gereken fiyat 10 TL iken, bu 50 TL'ye yaptırmış, aradaki farkın tüketiciye iadesi" ile diye karar verdi. Artık mahkeme kararı olduğu içinde emsal bir karar. O dönemde sıfır araba alındığında ekstra bir işlem yaptırma zorunluluğu ile alan insanlar faturaları yanında ise hakem heyetlerine başvursunlar. Hakem heyetinde kabul edilmese bile tüketici mahkemesinin emsal kararı var. Bu kararı göstererek fazla ödenen bedelleri geri alabilirler. En azından o dönem araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders oldu. 10 yılı geçmemişse bu alacak hakkı bakidir. 9 yıl 11 ay 29 gün bile geçse belgeleri ile hakem heyetine başvurup yasal hakkını alabilirler. Tüketicinin 10 yıllık geriye dönük yasal hakkı vardır. Bundan sonraki süreçte de bu tür bir yöntem uygularlarsa emsal olacak. Bu tüketicinin başvurusuna bağlı. Emsal karar var diye herkes buna uymuyor. Başvurana bu karar yansıtılıyor. Vatandaş böyle bir işlem ile karşılaşmışsa başvursun ve hakkını alsın" ifadelerini kullandı.