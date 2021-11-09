Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ile kredi başvurularını uzattı

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabındaki canlı yayınında 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YARIN GÜN SONUNA KADAR UZATILDI

Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapabilecek.

Haberi Kaydet