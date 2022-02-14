Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular, çıkış çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor