Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Mini turnuvanın galibi turuncu takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er