Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Mini turnuvanın galibi turuncu takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Çağla Altunkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Kocadağ Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:23:43. #1.14#

title