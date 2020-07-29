Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA