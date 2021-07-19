Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, dar alanda yapılan 2'ye 1 gol çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde 4 kaleli mini turnuva düzenlendi. Turnuvanın kazananı yeşil takım oldu.

İki gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, sezon hazırlıklarının ikinci etabına Kızılcahamam'da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar