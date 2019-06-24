Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

SELÇUK ŞAHİN İLE YOLLAR AYRILDI

Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Gineli milli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Hakan Arıkan ve Bekir Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Kaynak: AA