Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi

Gençlerbirliği'nde bir süredir takımdan uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar