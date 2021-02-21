Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi

21.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:33
Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Giovanni Sio, uzun süredir takımdan uzaktı. Yıldız futbolcunun ciddi bir rahatsızlığının bulunduğu ifade edildi. Kulüpten Sio'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Gençlerbirliği'nde bir süredir takımdan uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Prens Harry Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:38:03. #1.16#
title