Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti
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Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti

Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım futbolcularının Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde laktat testinden geçtiği bildirildi.

Gruplar halinde yapılan testte, futbolcuların kondisyon ve dayanıklılık seviyelerinin belirlendiği belirtildi.

Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti
Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti
Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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