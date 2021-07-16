Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular laktat testinden geçti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım futbolcularının Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde laktat testinden geçtiği bildirildi.
Gruplar halinde yapılan testte, futbolcuların kondisyon ve dayanıklılık seviyelerinin belirlendiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak