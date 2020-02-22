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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:06
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Arda Kızıldağ ve Pierre-Yves Polomat haricinde eksik bulunmuyor.

Kaynak: AA
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