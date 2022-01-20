Gençlerbirliği, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, oyun ile pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi son çalışmasını Manisa'da yapacak.

Manisa Futbol Kulübü ile Gençlerbirliği arasında 22 Ocak Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.