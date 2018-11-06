Gençlerbirliği - Giresunspor: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde 10 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan 31 puanlı Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Boluspor'un 5 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 14 puanda kaldı.

Gençlerbirliği: 1 - Giresunspor: 0

Stat: Ankara Osmanlı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 59 Nadir Çiftçi), Selçuk Şahin, Sessegnon, Ahmet İlhan Özek (Dk. 45 Mert Nobre), Jailton (Dk. 90+1 Deniz Yılmaz)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Emre Uğur Uruç, Sery, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Husmani (Dk. 82 Volkan Okumak), Landel, Kağan Miray Bağış, Muhammed Ildız (Dk. 64 Kürşad Sürmeli), Ozan Can Kökcü (Dk. 74 Azza), Ergin Keleş

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Dk. 12 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 89 Hakan Arıkan, Dk. 90+2 Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği); Dk. 55 Muhammed Ildız, Dk. 84 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)

Maçın Ardından

Erkan Sözeri: "Kötü oynarken kazandık"

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kötü oynamalarına rağmen kazanmasını bildiklerini ifade etti.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor ile oynadıkları maçın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi. Takımının bugünkü oyunundan memnun olmadığını vurgulayan Sözeri, bunu sadece zemine bağlamadıklarını belirtti.

Erkan Sözeri, içerideki maçların kolay geçmediğini dile getirerek, "Bugün kötü oynadığımız ortada. Bu zemin hangi şartlarda bakım yapılırsa yapılsın üç takımı kaldıracak pozisyonda değil. Bizim gibi oynamak isteyen takımlar için handikap ama dediğim gibi sadece buna bağlamıyoruz. Kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak, bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının da kötü oyunun farkında olduğunu aktaran Sözeri, "Soyunma odasına gidin, mağlup olmuşlar gibi. Bu da güzel bir şey. Hedefe giden yolda zaman zaman bu tarz maçlar olacak. Bu maçı üç puanla kapattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sözeri, dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik etti.

Hüseyin Kalpar: "Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık"

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Gençlerbirliği maçında sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Kalpar, şunları kaydetti:

"Namağlup lidere karşı oynadık. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Basit bir hatadan yediğimiz golle mağlup olduk. Bu mücadelenin karşılığında mağlup olmamamız gerekiyordu. Oyuncularım böyle mücadele etsinler, inanıyorum ki bugün kaybettiler, yarın kazanırlar. Namağlup takıma karşı bu mücadeleyi ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olduk ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık."