Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümüne top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, dar alanda yapılan çift kaleli mini turnuvayla günü tamamladı.

Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor

Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor Toto, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title