Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 28. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ikinci bölümüne top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, dar alanda yapılan çift kaleli mini turnuvayla günü tamamladı.