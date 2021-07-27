Gençler kampta stres attı
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Gençler kampta stres attı

Gençler kampta stres attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Gençlik ve Kültür Kampı" etkinliğine gençler büyük ilgi gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Gençlik ve Kültür Kampı" etkinliğine gençler büyük ilgi gösterdi. Doğa ile baş başa bir gün geçiren gençler, düzenlenen aktivitelerle stres atıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor" sloganıyla düzenlenen 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 6 Temmuz'dan itibaren düzenlenen 'Gençlik ve Kültür Kampı' gençlerin yoğun ilgisini gördü.

İlkadım ilçesi Mamur Dağı Karavan Parkı'nda yapılan kamplara 11-14 ve 15-18 yaşındaki gençler katılıyor. www.samsun.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptıran gençler kampa katılabiliyor. Günlük yaklaşık 100 kişinin katıldığı kamp programı doğa yürüyüşü ile başlıyor.

Gençler, belirlenen 5 kilometrelik güzergahta doğa ile baş başa anlar yaşıyor. Ardından kamp alanına gelen gençler burada harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık, koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, top taşıma oyunları oynuyor.

Kamp ateşinin de yakıldığı etkinlikte tematik sunumlar yapılıyor. Gençler düzenlenen etkinliklerle stres atıp, mutlu bir gün geçiriyor. Kamp sonunda ise katılımcılara 'Samsun gönüllüsü belgesi' veriliyor. Kampların, 12 hafta boyunca salı ve perşembe günleri farklı temalarla yapılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 6 Ekim'de sona erecek kamp programına toplam 2 bin 500 gencin katılmasının planlandığını belirtti. Başkan Demir, "Düzenlediğimiz 'Gençlik ve Kültür Kampı' programında kentimizin çeşitli bölgelerinden gelen gençler bir araya geliyor. Gün boyu bir dizi aktiviteye katılıyorlar. Mamur Dağı mevkiinde doğa ile baş başa kalıp, yürüyüş güzergahında tabiatla ilgili birçok bilgi ediniyorlar. Yeni bitki türlerini görme fırsatları oluyor. Yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Ekip ruhu ile bir dizi aktiviteye katılıp, beraber stres atıyorlar. Hayatları boyunca unutamayacakları mutlu bir gün geçiriyorlar. Gençlerimizle ilgili başlattığımız bu projeye büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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