Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, 2'nci kez Ankara'da yapılacak

Dünya Dart Federasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından organize edilecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da başlayacak.

Organizasyona bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, geçtiğimiz yıl kadınlar teklerde ve takımlarda İngiltere ile final yapmış ve Avrupa ikincisi olmuştu.

10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) ve TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, "Önceki yıl Ankara'da düzenlenen organizasyonda bayanlarda gümüş madalya aldık. Bu yıl inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkmayı planlıyoruz. Müsabakalar bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde yapılacak. Bu yıl ikincisini yapacağımız organizasyona halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA