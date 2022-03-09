Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın ile birlikte top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, şimdilerde dünya futboluna genç yetenekler kazandırıyor.

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın ile birlikte top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, şimdilerde dünya futboluna genç yetenekler kazandırıyor.

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli Serhat Akın ile top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, erken yaşta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. 2019 yılında Coachsport Management'ta Ali Turan, Ramon Motta, Selim Ay ile çalışan ve daha sonra Coachsport Management'tan ayrılıp eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi ile birlikte 22sportsmanagament şirketinde çalışmalarını sürdüren Safak, dünya futboluna genç yetenekleri kazandırıyor. Yaptığı projelerle genç nesli futbola hazırlayan Safak, başarısıyla göz dolduruyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Ceylan, Serhat Akın, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title