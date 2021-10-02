Genç satranççı Ediz Gürel, ikinci uluslararası usta normunu almaya hak kazandı

2021 Sırbistan Satranç Ligi'nde mücadele eden genç satranççı FM Ediz Gürel, ligdeki 9 maç sonucunda, 2. Uluslararası Usta (IM) normunu almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Kuruşik Valevo" takımının 1. masasında yarışan FM Ediz Gürel, 4. turda GM Alexander Moiseenko'yu yenerek, 9 maçta 5 puan toplamayı başardı.

Bu performansı ile +30 Elo puanını elde eden sporcu, 2400 Elo barajına ulaşmaya da yaklaştı.