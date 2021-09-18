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Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

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Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

2. Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları büyük buluşması için Erzurum'da bir araya geldi.

2. Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları büyük buluşması için Erzurum'da bir araya geldi. Birbirinden ilginç arabaları Havuzbaşı Kent Meydanında adeta şov yaptı.

Güneşli bir günde yarış için Erzurum'a gelen birbirinden ilginç araçları vatandaşlar yakından inceleme fırsatını buluyorlar, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Yarış için Erzurum'a gelen araçlarından çok stant içerisinde misafirlere mangalda hazırlanan sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Bunu duyan vatandaşlar stant önünde uzun kuyruk oluşturdular.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2. Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi. Araçların tanıtımı için Erzurum Havuz Başı Kent Meydanında buluşma gerçekleşti. Yarışlar için Erzurum'a gelen araçlar 19 Eylül 2021 tarihinde sabah saat 09.30'da Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde 2 bin 300 rakımda motorlu sporlarla birlikte Oyunlar başlayacak. 60 ilden 210 aracın katılımının yanı sıra yurt dışından iştirak eden yarışmacılarda bulunuyor" diye konuştu. - ERZURUM

Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

Geleneksel Macera Off-Road Oyunları startı verildi

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