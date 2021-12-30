Geldiği gibi gitti! Fatih Terim'in akıl hocası Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geldiği gibi gitti! Fatih Terim'in akıl hocası Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı

Diğer - Haberler | Spor

Galatasaray'da sessiz sedasız göreve gelen Prof. Dr. Bülent Bayraktar görevinden ayrıldı. Bayraktar, Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Fatih Terim'e destek olmak için Florya'da çalışmaya başlamıştı.

Aslan'da değişim rüzgarı başladı. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Geldiği gibi gitti! Fatih Terim'in akıl hocası Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı öncesi göreve gelen Bayraktar'ın resmi olarak görevi açıklanmamıştı. Ancak Marsilya maçı sonrasında soyunma odasında çekilen fotoğrafta Bülent Bayraktar ilk kez görülmüştü. Kısa süre önce görevden ayrılan Bayraktar'ın Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürdü.

Uzun yıllardır Fatih Terim'in akıl hocası olarak adlandırılan Prof. Bayraktar bu dönemde ise Terim ile bir türlü anlaşamadı. Bayraktar teknik ekibin değişmesi tavsiyesinde bulundu ancak Fatih Terim bu fikre sıcak bakmadı.

Ülkenin önemli akademisyenlerinden biri olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilidim Dalı'nda görev alan Prof. Dr. Bülent Bayraktar bu kez göreve Burak Elmas'ın isteği ve tavsiyesiyle gelmişti.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Lüks aracını bile ülkesine yolladı

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Lüks aracını bile ülkesine yolladı

 Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi

Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi

Diğer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title