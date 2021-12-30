Geldiği gibi gitti! Fatih Terim'in akıl hocası Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı

Aslan'da değişim rüzgarı başladı. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

KISA SÜRDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı öncesi göreve gelen Bayraktar'ın resmi olarak görevi açıklanmamıştı. Ancak Marsilya maçı sonrasında soyunma odasında çekilen fotoğrafta Bülent Bayraktar ilk kez görülmüştü. Kısa süre önce görevden ayrılan Bayraktar'ın Florya mesaisi yaklaşık 1 ay sürdü.

BU SEFER ANLAŞAMADI

Uzun yıllardır Fatih Terim'in akıl hocası olarak adlandırılan Prof. Bayraktar bu dönemde ise Terim ile bir türlü anlaşamadı. Bayraktar teknik ekibin değişmesi tavsiyesinde bulundu ancak Fatih Terim bu fikre sıcak bakmadı.

TAVSİYEYLE GELDİ

Ülkenin önemli akademisyenlerinden biri olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde Spor Hekimliği Anabilidim Dalı'nda görev alan Prof. Dr. Bülent Bayraktar bu kez göreve Burak Elmas'ın isteği ve tavsiyesiyle gelmişti.

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