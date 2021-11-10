Gedson'dan haber bekleyen Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Çok ucuza bitebilir - Haberler Spor
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Gedson'dan haber bekleyen Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Çok ucuza bitebilir

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Gedson'dan haber bekleyen Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Çok ucuza bitebilir

Benfica'da kadro dışı bırakılan Gedson Fernandes'te bomba her an patlayabilir. Menajer Ahmet Bulut, "7-8 milyon euro yazıyorlar. Belki 2-3 milyon euroya bitecek bu transfer" diye konuştu.

Gedson Fernandes'in menajeri Jorge Mendes'in partnerlerinden menajer Ahmet Bulut, oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili Tivibu Spor'a konuştu.

Ahmet Bulut'un Gedson açıklaması:

"Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'den bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef şans vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için."

Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

Haberler de çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyon vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir."

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