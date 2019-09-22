Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti!

22.09.2019 16:13

Geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 ile geçen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında namağlup Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 2-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri Muhammet Demir ve Twumasi kaydetti. Rizespor'un tek golü Samudio'dan geldi.

GAZİŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

Puanını 10'a çıkaran Gazişehir Gaziantep önümüzdeki hafta Göztepe'yi sahasında konuk edecek. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkati çekti.