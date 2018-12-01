Gaziantep'ten Yapılan İhracatta Tarihi Rekor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Kasım ayında gerçekleştirdiği 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylara göre tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Adnan Ünverdi, bu zorlu süreçte tarihi rekorun kırılmasını sağlayan tüm sanayici ve işadamlarını kutlayarak, emeği olan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin Kasım ayı ihracatının yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar olduğuna ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracatını gerçekleştirdiğine işaret eden Ünverdi, Gaziantep'in de üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve Kasım ayında yüzde 13,4 artışla hem tarihi rekor kırdığını hem de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdiğini belirtti. Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2018 Kasım ayında Gaziantep'ten 665 milyon 637 bin dolar ihracat yapıldığını, geçen yıl Kasım ayında ise bu rakamın 586 milyon 759 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Ünverdi, Gaziantep ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında bir atış yaşandığını kaydetti. Ünverdi, Gaziantep'ten Ocak-Kasım 2018 döneminde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 982 milyon dolar olan ihracatın yüzde 6,2 oranında artış gösterdiğini dile getirdi.

"Gaziantep tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi"

Aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren Gaziantep'in, 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalamaya doğru emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Ünverdi, "Bu ayda en fazla ihracat yapan iller sıralamasında hem aylık hem de dönemsel olarak 6. sırada yer aldık. İnşallah 2019 yılı bu yıldan daha iyi olur ve bu rakamlardan daha fazla ihracat yaparız. Bu hedef doğrultusunda sanayiciler ve ihracatçılar olarak var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. İnşallah yılsonunda da ihracatta 7 milyar dolar seviyesine ulaşacağız" dedi.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum"

İhracat rakamlarının elde edilmesinde emeği geçen sanayicileri ve ihracatçıları tebrik eden Ünverdi, "11 aylık dönemde, özellikle 10 Ağustos ile başlayan zorlu süreçte bütün koşullara rağmen ihracatta bu rakamların elde edilmesi ve bir de rekor gelmesi bizlere moral oldu. Devletimizin attığı adımlar ve özel sektörün sağlam duruşuyla yaşanan sıkıntılar noktasında önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Sektörel sıkıntılar, finans ve bankacılık konusunda da Gaziantep Sanayi Odası olarak yaşanan sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılıkla ilgili yaşanan sorunları her platformda dile getiriyor ve hazırladığımız raporları Bakanlarımızla paylaşıyor, ilgili mercilere sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de yaşanan sorunların çözüme kavuşmasını ve faizlerin aşağıya doğru yönelmesiyle piyasaların rahatlamasını umut ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP